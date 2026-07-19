Ирак доставляет нефтепродукты в обход Ормузского пролива

Ирак организовал перевозку нефтепродуктов на грузовых автомобилях через Сирию и Иорданию. Такой маршрут позволяет доставлять топливо в средиземноморские порты, минуя Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

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В транспортировке задействованы тысячи грузовиков. Дорога от территории Ирака до морского побережья может занимать около четырёх суток.

По статистике иракского Министерства нефти, в июне через Сирию и Иорданию на экспорт отправили порядка 1 млн тонн мазута. За месяц объём таких поставок вырос вдвое: в мае он составлял около 500 тыс. тонн.

Одновременно Багдад рассматривает возможность восстановления нефтепровода между иракской провинцией Киркук и сирийским портом Банияс. Ранее Al-Monitor сообщал о подготовке соглашения, которое позволит возобновить транспортировку сырья по этому маршруту для последующего экспорта.