Мерц признал зависимость Германии от российского газа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF признал зависимость Германии от российского газа — по его словам, отсутствие поставок стало причиной энергокризиса.

«Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китая. Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», — цитирует его РИА Новости.

Так политик ответил на вопрос, не было ли ошибкой с его стороны раздавать немцам громкие предвыборные обещания.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель ранее заявила, что Германия должна прекратить бойкот российских нефти и газа.

29 июня цены на газ в Европе ускорили рост до 3,3%.