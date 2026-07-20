Китай резко нарастил закупки российской нефти

КНР в первой половине 2026 года увеличила импорт российской нефти на 16,7 процента, до 57,28 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает ТАСС.

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При этом отмечается, что стоимость поставок выросла на 31,1 процента, достигнув 33,13 миллиарда долларов. Показатель увеличился год к году примерно на восемь миллионов тонн нефти и восемь миллиардов долларов.

Цены на нефть ускорили рост

В мае Россия, хотя и снизила поставки с 9,32 миллиона баррелей в сутки до 7,72 миллиона, оставалась крупнейшим поставщиком углеводородов в Китай, опережая с долей рынка в 25 процентов идущую второй с 17 процентами Саудовскую Аравию.

Тем временем, мировые цены на нефть на фоне нового обострения иранского кофликта поднялись выше 90 долларов за баррель.