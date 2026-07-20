Цена газа в Европе начала стремительно расти

Стоимость природного газа на ведущей европейской бирже в ходе торгов в понедельник, 20 июля, впервые с конца марта преодолела отметку в 700 долларов за одну тысячу кубометров. Резкий скачок цен, зафиксированный на площадке ICE в Лондоне, произошел на фоне значительного обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где вновь усилилась эскалация между Соединенными Штатами и Ираном. Инвесторы и трейдеры отреагировали на возросшие риски, что привело к активному подорожанию энергоносителя в начале торговой недели.

Согласно биржевым данным, стоимость августовского фьючерсного контракта на хабе TTF в Нидерландах, который служит ключевым индикатором для всего европейского рынка, в ходе торговой сессии достигла уровня около 716 долларов за тысячу кубометров. В пересчете на европейские единицы измерения этот показатель составил приблизительно 60,515 евро за мегаватт-час. Примечательно, что котировки демонстрируют устойчивую восходящую динамику с самого начала дня, причем общий рост цен с момента открытия биржи уже превысил отметку в пять процентов, что свидетельствует о высокой волатильности и нервозности участников рынка.

Предыдущий раз столь высокие ценовые значения наблюдались на европейском рынке более трех месяцев назад, в конце марта текущего года. Текущий всплеск цен во многом объясняется внешними факторами, связанными с перебоями в логистике и угрозой стабильности поставок из альтернативных источников. Ситуация вокруг Персидского залива традиционно оказывает влияние на глобальные энергетические цепочки, и любые признаки военной угрозы моментально транслируются в стоимость сырья. Даже при том, что прямые поставки газа из этого региона в Европу ограничены, рынок чутко реагирует на любые риски для мировой торговли энергоресурсами, ожидая возможных сбоев в судоходстве или изменения политики стран-экспортеров.

Стоит также отметить, что рост котировок происходит на фоне сохраняющейся неопределенности относительно будущих объемов заполнения европейских подземных хранилищ перед началом отопительного сезона. Резкое удорожание газа, скорее всего, окажет немедленное давление на экономики европейских государств, усугубив инфляционные ожидания и повысив затраты промышленных предприятий и коммунального сектора. Эксперты связывают возобновление восходящего тренда не только с геополитикой, но и с техническими факторами, а также с сокращением предложения на спотовом рынке.