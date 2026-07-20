Турцию предупредили о риске остаться без газа зимой из-за ВСУ

Турецкий экономист Озлем Текиндор считает, что Анкаре нужно открыто предупредить Украину об угрозе энергетического кризиса будущей зимой из-за ударов по газопроводу «Голубой поток». Об этом она рассказала РИА Новости.

По мнению Текиндор, Турции сейчас не хватает решимости прямо заявить о последствиях таких атак. Ранее российские власти уже призывали Анкару направить жесткий сигнал Украине. Поводом стала недавняя атака беспилотников на компрессорную станцию «Краснодарская», которая обеспечивает работу «Голубого потока». В Москве подчеркивали, что это не первая попытка нанести удар по критически важным маршрутам экспорта топлива.

Текиндор уверена, что защита энергетических объектов должна стать безусловным приоритетом для турецких властей. Эта задача, по ее мнению, должна стоять выше любых текущих политических интересов и разногласий.

«Голубой поток» играет ключевую роль в снабжении Турции природным газом. Экономист заявила, что любые повреждения этой системы могут спровоцировать серьезный кризис и лишить страну энергии в период пиковых зимних холодов.

Экономист добавила, что Анкаре пора проявить твердость в защите своих национальных интересов и «четко обозначать свою позицию» по атакам на «Голубой поток».