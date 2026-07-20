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Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки в июле

Газета.Ru

Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14%. Таким прогнозом в разговоре с радио Sputnik поделился эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто.

Спрогнозировано снижение ключевой ставки в июле
© Global Look Press

По мнению специалиста, ЦБ будет постепенно снижать ставку.

Он объяснил, что на политике ЦБ отразится недавнее заявление президента Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса.

«Снижение ставки на 0,25% в прошлый раз — это некое заявление со стороны Центрального банка. Он сказал, что да, мы не будем делать паузу, но взамен мы будем снижать ставку на 0,25%. Когда ЦБ снизил на 0,25%, это он одновременно отказался от паузы», — сказал экономист.

По его оценке, теперь ЦБ может продолжать снижать ставку на каждом заседании.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.