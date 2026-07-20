Спрогнозировано снижение ключевой ставки в июле

Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14%. Таким прогнозом в разговоре с радио Sputnik поделился эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто.

По мнению специалиста, ЦБ будет постепенно снижать ставку.

Он объяснил, что на политике ЦБ отразится недавнее заявление президента Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса.

«Снижение ставки на 0,25% в прошлый раз — это некое заявление со стороны Центрального банка. Он сказал, что да, мы не будем делать паузу, но взамен мы будем снижать ставку на 0,25%. Когда ЦБ снизил на 0,25%, это он одновременно отказался от паузы», — сказал экономист.

По его оценке, теперь ЦБ может продолжать снижать ставку на каждом заседании.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.