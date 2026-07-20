Россия резко увеличила закупки картофеля из Китая

В начале лета Россия почти вдвое увеличила закупки картофеля из Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни. По данным агентства, за июнь поставки выросли в 1,7 раза по сравнению с маем и достигли 7,4 миллиона долларов.

По информации РИА Новости, несмотря на июньский всплеск, общие объемы импорта заметно отстают от прошлогодних. Если сравнивать с июнем предыдущего года, отгрузки из Китая упали почти вполовину - на 42 процента.

Такая же тенденция прослеживается и по итогам всего полугодия. С января по июнь Россия потратила на китайский картофель 22,4 миллиона долларов, что более чем в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

В мае в Минсельхозе России сообщили, что в 2025 году в стране был собран высокий урожай овощей и картофеля - 7,6 миллиона тонн и 8,5 миллиона тонн соответственно. В министерстве подчеркивали, что Россия вплотную подошла к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6 процента при пороговом значении 90 процентов).