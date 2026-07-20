В России вырос спрос на альтернативу бензину

Дефицит бензина на автозаправках подстегнул рост цен на газомоторное топливо. Что происходит на рынке сжиженного углеводородного газа, разбиралась газета «Известия».

По данным источников издания, средняя стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) на автозаправках выросла почти на 12% по сравнению с июнем — в среднем с 31,65 до 35,35 рубля за 1 л. Однако в ряде регионов, например, в Иркутской области, на отдельных АГЗС она достигает даже 100 рублей. А в Москве, по состоянию на 17 июля, стоимость варьировалась от 35 до 40 рублей.

Эксперты связывают рост цен на смесь пропана и бутана с повышенным интересом владельцев машин, которые уже используют СУГ в качестве топлива, а также тех, кто только переоборудует на него автомобили.

Вслед за розничными ценами растут и оптовые. Средние по стране биржевые цены на сжиженный углеводородный газ с начала июля выросли на 35%, а внебиржевые — на 29%, подсчитала газета.

Однако, как отметил источник в отрасли, рост сдерживают ограниченные мощности по установке ГБО, дефицит такого оборудования и его подорожание за последний месяц. А эксперты подчеркнули, что внутренний рынок России в полной мере обеспечивается поставками от основных производителей и, «в отличие от бензина и дизеля, дефицита СУГ в России в целом нет, и пока не предвидится.

Ранее на фоне дефицита в ряде российских регионов были введены ограничения на продажу топлива на АЗС. За одну заправку можно приобрести не более 20 или 30 литров. В правительстве субъектов, в частности, Воронежской области, подчеркивали, что ограничения временные и связаны с логистическими вопросами и повышенным спросом.