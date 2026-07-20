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Дефицит топлива в РФ вызвал резкий скачок цен на газ

Алиса Селезнёва

Дефицит бензина на автозаправках подстегнул рост цен на газомоторное топливо. Что происходит на рынке сжиженного углеводородного газа, разбиралась газета «Известия».

В России вырос спрос на альтернативу бензину
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По данным источников издания, средняя стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) на автозаправках выросла почти на 12% по сравнению с июнем — в среднем с 31,65 до 35,35 рубля за 1 л. Однако в ряде регионов, например, в Иркутской области, на отдельных АГЗС она достигает даже 100 рублей. А в Москве, по состоянию на 17 июля, стоимость варьировалась от 35 до 40 рублей.

Эксперты связывают рост цен на смесь пропана и бутана с повышенным интересом владельцев машин, которые уже используют СУГ в качестве топлива, а также тех, кто только переоборудует на него автомобили.

Вслед за розничными ценами растут и оптовые. Средние по стране биржевые цены на сжиженный углеводородный газ с начала июля выросли на 35%, а внебиржевые — на 29%, подсчитала газета.

Однако, как отметил источник в отрасли, рост сдерживают ограниченные мощности по установке ГБО, дефицит такого оборудования и его подорожание за последний месяц. А эксперты подчеркнули, что внутренний рынок России в полной мере обеспечивается поставками от основных производителей и, «в отличие от бензина и дизеля, дефицита СУГ в России в целом нет, и пока не предвидится.

Ранее на фоне дефицита в ряде российских регионов были введены ограничения на продажу топлива на АЗС. За одну заправку можно приобрести не более 20 или 30 литров. В правительстве субъектов, в частности, Воронежской области, подчеркивали, что ограничения временные и связаны с логистическими вопросами и повышенным спросом.