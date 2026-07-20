Названо условие повышения стоимости нефти до $100

За прошедшую неделю баррель Brent подорожал почти на 20%, достигнув $88,27 на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказала в беседе с RT экономист Гузель Проценко.

Утренний скачок 20 июля цены нефти выше $90 во многом отражает спекулятивный всплеск и неопределённость участников рынка с поставками энергоресурсов крупнейшим потребителям в Юго-Восточной Азии и Западной Европы, отметила генеральный директор «Альфа-Форекс».

«Важно, что именно сегодня трейдеры и крупнейшие участники рынка начали адекватно оценивать риски, которые они игнорировали на прошлой неделе. Конфликт США и Ирана перестал быть локальным. На таком фоне рост нефти на 30% с июльских минимумов выглядит вполне логичным», — поделилась она.

По словам Проценко, премия за геополитику здесь обоснована фундаментально, она растёт на фоне сокращения физических потоков нефти на рынки.

«Вполне вероятно, что на фоне развития событий, всё более явными становятся признаки реального физического ограничения прохода через Ормузский пролив. Если участники конфликта перейдут от предупредительных перехватов к системным блокировкам, нефть может уйти к $100 за баррель Brent в считанные дни», — допустила она.

При этом рынок, скорее всего, начнёт постепенно охлаждать премию, особенно при сигналах о новых переговорах или хотя бы временном затишье, подытожила специалист.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе превысила $700 за 1000 кубического метра.