Лидер партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ заявила в своем Telegram-канале, что Молдавия вынуждена закупать российский газ втридорога из-за давления со стороны Евросоюза.

По ее словам, к крупным экономикам Евросоюз относится прагматично, к Молдавии — с точки зрения идеологии. Она уточнила, что в первой половине 2026 года страны альянса импортировали почти 10 млн тонн российского сжиженного природного газа с «Ямал СПГ». Это на 18% больше, чем в 2025 году. Главными покупателями стали Бельгия, Испания и Франция.

«В темноте, но без вас <...> Именно это говорили нам, гражданам Республики Молдова, когда тарифы стремительно росли, когда счета превышали пенсии, когда зимой люди были вынуждены выбирать между отоплением и лекарствами. Нам объясняли, что холод — это достоинство, бедность — это европеизация, а выросшие в шесть-семь раз счета — это цена свободы», — отметила Фуртунэ.

Она призвала правительство Молдавии обеспечить стране доступные и диверсифицированные источники энергии и проводить энергетическую политику, «исходя из национальных интересов».

В январе 2026 года Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурсов по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам начнет работать с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.

FT отмечает, что объемы поставок в Азию с января по июнь 2026 года уменьшились на 74% и достигли 510 тыс. тонн. Источник газеты утверждает, что сокращение экспорта сжиженного природного газа в регион связано с опасениями возможных санкционных ограничений со стороны ЕС из-за сотрудничества с Россией.