Названы два варианта решения Банка России по ключевой ставке

Совет директоров Банка России 24 июля, будет выбирать между двумя вариантами решения по ключевой ставке — ее сохранением на уровне 14,25 процента годовых и снижением до 14 процентов. Так считают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», с точки зрения которых итоговый шаг во многом будет определен суждениями о параметрах бюджетной политики и эффектах топливных ограничений, являющихся «ненаблюдаемыми на данный момент величинами».

Однако более важным авторы прогноза назвали не основной итог заседания, а пересмотр оценок регулятора по дальнейшему движению ключевой ставки.

«На наш взгляд, прогноз ЦБ по средней ключевой ставке на 2027 года вырастет с текущих 8–10 процентов минимум до 10–12 процентов», — написали они.

С учетом возобновившегося роста инфляции эксперты тем не менее не ожидают повышения ставки, поскольку влияние ситуации с топливом остается непонятным и к пятнице у Центробанка будет слишком мало данных, чтобы оценить продолжительность проблемы.

Согласно еще одной точке зрения, которую изложил в своем докладе руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, экономика России в настоящее время столкнулась с околостагфляционной ситуацией, когда часть товаров, среди которых он называет и бензин, не реагирует на изменения ключевой ставки, а другая не растет в цене из-за дефицита спроса.