Автор РИА Новости Кирилл Стрельников считает, что Россия начала реализовывать план по «санитарной изоляции» черноморских портов Украины, используемых ВСУ. По мнению обозревателя, это стало ответом на попытки Киева и западных стран изолировать Крым и атаковать российский топливно-энергетический комплекс.

Масштабные удары по портовой и логистической инфраструктуре ВСУ в Одесской области существенно усложнили положение Украины, подчеркивает автор статьи. Министерство обороны РФ сообщает об успешном поражении десятков военных объектов, включая склады и военные производства. Поражены также были около тридцати судов, перевозивших стратегические грузы для ВСУ. В результате атак складские мощности в Одессе сократились на треть

Стрельников рассказал, что западные аналитические центры и СМИ говорят о критической ситуации для украинской экономики. До начала обострения через порты Одесской области шло до 90 процентов аграрного экспорта страны. Сейчас крупнейшие трейдеры приостанавливают работу в регионе, а судовладельцы отказываются отправлять корабли в эту зону. Рынок морских перевозок Украины фактически заблокирован из-за отмены страхования рисков.

Автор статьи подчеркнул, что альтернативные маршруты через Дунай или сухопутные коридоры в Румынию не способны заменить глубоководные порты. По оценкам экспертов, для замены одного крупного судна требуется задействовать до десяти тысяч грузовиков, к чему пограничная инфраструктура не готова. На этом фоне мировые цены на пшеницу уже достигли многомесячных максимумов.

Масштабные проблемы с логистикой лишают Киев более 20 миллиардов долларов ежегодной экспортной выручки, отметил Стрельников. По его мнению, без этих средств финансирование военных расходов и социальных обязательств становится невозможным. Кроме того, блокировка морских путей замедляет поставки западного вооружения и пополнение арсеналов ВСУ.