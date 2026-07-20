Россия «закрывает» Черное море для Украины
Автор РИА Новости Кирилл Стрельников считает, что Россия начала реализовывать план по «санитарной изоляции» черноморских портов Украины, используемых ВСУ. По мнению обозревателя, это стало ответом на попытки Киева и западных стран изолировать Крым и атаковать российский топливно-энергетический комплекс.
Масштабные удары по портовой и логистической инфраструктуре ВСУ в Одесской области существенно усложнили положение Украины, подчеркивает автор статьи. Министерство обороны РФ сообщает об успешном поражении десятков военных объектов, включая склады и военные производства. Поражены также были около тридцати судов, перевозивших стратегические грузы для ВСУ. В результате атак складские мощности в Одессе сократились на треть
Стрельников рассказал, что западные аналитические центры и СМИ говорят о критической ситуации для украинской экономики. До начала обострения через порты Одесской области шло до 90 процентов аграрного экспорта страны. Сейчас крупнейшие трейдеры приостанавливают работу в регионе, а судовладельцы отказываются отправлять корабли в эту зону. Рынок морских перевозок Украины фактически заблокирован из-за отмены страхования рисков.
Автор статьи подчеркнул, что альтернативные маршруты через Дунай или сухопутные коридоры в Румынию не способны заменить глубоководные порты. По оценкам экспертов, для замены одного крупного судна требуется задействовать до десяти тысяч грузовиков, к чему пограничная инфраструктура не готова. На этом фоне мировые цены на пшеницу уже достигли многомесячных максимумов.
Масштабные проблемы с логистикой лишают Киев более 20 миллиардов долларов ежегодной экспортной выручки, отметил Стрельников. По его мнению, без этих средств финансирование военных расходов и социальных обязательств становится невозможным. Кроме того, блокировка морских путей замедляет поставки западного вооружения и пополнение арсеналов ВСУ.