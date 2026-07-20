Мировая нефтеперерабатывающая отрасль оказалась в уязвимом положении

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке привели к закрытию ряда ключевых заводов и общему снижению переработки нефти. Чем это грозит мировой экономике, разбиралось издание ProFinance.ru.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений. А также ударил как по американским базам в регионе, так и по нефтепераработке соседних стран.

Цены на маркерную нефть сейчас колеблются в районе 85 долларов, а система переработки нефти продолжает сталкиваться с трудностями после нескольких месяцев перебоев, вызванных конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, отмечает издание.

В частности, крупные нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ частично или полностью остановлены. Значительно сократил объемы переработки нефти из-за конфликта США с Ираном и Китай. Нефтеперерабатывающие заводы по всей Азии также были вынуждены уменьшить производство из-за ограниченного доступа к сырой нефти.

«Российская нефтеперерабатывающая отрасль пострадала от непрерывных атак украинских беспилотников, что (…) заставило Москву сократить экспорт дизельного топлива», - отмечается в статье.

Таким образом, по данным Международного энергетического агентства, мировой объем переработки нефтепродуктов сократился примерно на 5 миллионов баррелей в сутки во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на то, что США стали главным игроком в мире по переработке в первой половине года, их запасы сырой нефти, включая коммерческие и государственные резервы, сократились с начала войны с Ираном до минимального уровня с 1984 года. При этом запасы бензина находятся на самом низком сезонном уровне с 2012 года.

На фоне роста спроса на внутреннем рынке экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США также начал снижаться. Он упал до 10,7 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, что является самым низким показателем с марта.

Особая напряженность отмечается экспертами на рынке дизельного топлива. Маржа на европейский дизель выросла до рекордных 65 долларов за баррель, а маржа на бензин в США находится вблизи рекордных уровней, зафиксированных во время энергетического кризиса 2022 года.

Таким образом, тревожные сигналы из нефтеперерабатывающей отрасли говорят о том, что президенту США Дональду Трампу будет сложно предотвратить возможную катастрофу в преддверии выборов в парламент.

«Быстрое восстановление мирового объема нефтепереработки маловероятно. Работа крупных нефтеперерабатывающих заводов затруднена из-за конфликтов, перебоев в поставках или экспортных ограничений в момент, когда летний спрос на автомобильное и авиационное топливо достигает пика», - констатирует издание.

Поэтому, с учетом истощения запасов «единственным рыночным инструментом останется снижение спроса, что может ограничить экономическую активность в мире».

Ранее в СМИ появилась информация, что США рассматривают санкции против России, в том числе подразумевающие пошлины до ста процентов на покупку российской нефти и природного газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «внимательно слушают, фиксируют и анализируют» заявления США об этих санкциях.