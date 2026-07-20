Цены на газ в Европе упали ниже психологической отметки

Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась, преодолев отметку в 700 долларов за тысячу кубометров после весеннего всплеска котировок.

Стоимость фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE замедлила рост до 2,5%, передает РИА «Новости».

Августовские контракты открыли торговую сессию на уровне 711,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,8% выше предыдущих показателей. Однако к середине дня котировки опустились до 695,7 доллара.

Рост стоимости энергоносителей в Европе начался в марте на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Пиковое значение в 853,7 доллара за тысячу кубометров было зафиксировано 19 марта. Это произошло после того, как Катар, ведущий производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы добычи.

Весеннее обострение привело к скачку средних цен в марте почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле котировки упали на 14%, в мае поднялись на 5%, а в июне снова снизились на 6%. Стоит отметить, что исторический максимум был достигнут весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июля биржевые цены на газ в Европе выросли до 544 долларов за тысячу кубометров.

9 июля стоимость голубого топлива на европейских биржах достигла отметки в 586 долларов. А 10 июля котировки августовских фьючерсов опустились до 584 долларов.