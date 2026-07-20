В США снова взлетели цены на бензин

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась очередным подорожанием бензина в США. Об этом сообщило Bloomberg.

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По данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость горючего вновь достигла 4,003 доллара за галлон (3,79 литра). Фьючерсы на нефть устремились вверх после того, как танкеры в Ормузском проливе снова подверглись нападению, а также после атаки на кувейтский нефтеперерабатывающий завод.

Агентство подчеркнуло, что цены на топливо оставались неизменно высокими, даже несмотря на резкое падение цен на нефть в июне. По его информации, это было связано с резким сокращением мощностей нефтепереработки в России, низким импортом в США и ограниченными запасами бензина в то время, когда спрос оставался относительно устойчивым в пиковый летний сезон автомобильных поездок.

В конце минувшей недели цены на бензин в США ускорили рост на фоне обострения иранского конфликта. За 10 дней стоимость подскочила на 20 центов. К четвергу, 16 июля, она достигла 3,98 доллара.