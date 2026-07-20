В США обеспокоены действиями союзника России

Поставки редкоземельных магнитов из Китая в США остаются значительно ниже уровня, который фиксировался до обострения торговой войны, сообщает Bloomberg. Вашингтон обеспокоен и выражает недовольство тем, как Пекин соблюдает недавние договоренности.

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По данным таможенников, в первом полугодии экспорт таких компонентов в США оказался примерно на 20 процентов ниже средних показателей периода с 2022-го по 2024 год. Снижение объемов произошло после того, как Пекин ограничил поставки в ответ на американские пошлины.

Гарантии Китая сохранить экспорт критически важного сырья были ключевой частью соглашения о паузе в торговом споре. В июне 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты и Китай договорились об обоюдном снижении пошлин и регулярных поставках редкоземельных металлов из Китая в США.

Редкоземельные магниты необходимы для производства электромобилей, автоматизации заводов и оборонной промышленности.

Американские производители сильно зависят от этого сырья, поскольку Китай контролирует более 90 процентов мирового выпуска таких магнитов. На создание альтернативных цепочек поставок в обход Китая у США уйдут годы.

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Представители Белого дома и торгового ведомства США заявляют, что Китай не полностью выполняет условия соглашения. Таможенная статистика показывает, что в текущем году поставки стабилизировались, но они все еще далеки от прежних значений.

В первом полугодии 2026-го ежемесячный экспорт редкоземельных магнитов в США составлял в среднем 479 тонн против 586 тонн в предыдущие три года. Эти данные учитывают только чистые компоненты и не включают магниты, которые поставляются в составе уже готовой импортной продукции.