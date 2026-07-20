Банк России может пойти на снижение ключевой ставки из-за необходимости поддержать темпы роста экономики и сбалансировать инфляционные риски. Об этом в беседе с «Рамблером» рассказал экономист Алексей Зубец. По словам эксперта, на фоне предстоящего 24 июля заседания Совета директоров Банка России такой шаг выглядит компромиссным: сейчас ставка составляет 14,25% годовых, и в экспертном сообществе активно обсуждают, готов ли регулятор сместить фокус с жесткой антиинфляционной политики на стимулирование деловой активности.

Экономист выразил мнение, что Центробанк может отреагировать на запросы реального сектора и общие макроэкономические ориентиры, обозначенные руководством страны.

«Я полагаю, что мы увидим некоторое снижение ставки. Ранее на государственном уровне отмечалась важность смягчения условий для бизнеса, и Банк России, скорее всего, учтет этот вектор. Вопрос лишь в шаге снижения — эксперты дают разные оценки, начиная от 0,25 процентного пункта. Вполне вероятно, что ставка скорректируется с 14,25% до 14% годовых. Это позволило бы ЦБ соблюсти баланс: сохранить жесткий контроль за инфляцией и одновременно пойти навстречу экономике». Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Специалист добавил, что важным аргументом в пользу снижения ставки станет необходимость поддержки фондового рынка и стимулирования инвестиционной активности в реальном секторе.

«На сегодняшний день фиксируются определенные признаки замедления темпов роста российской экономики. Об этом, в частности, говорят индикаторы бизнес-настроений в свежих отчетах самого ЦБ. Кроме того, фондовый рынок сейчас находится не в лучшем состоянии — значительная часть ликвидности ушла на банковские депозиты и в облигации, так как доходность акций ниже. Если локальные трудности бизнеса регулятор может сдерживать ради борьбы с инфляцией, то общее замедление динамики ВВП — это уже серьезный вызов, который требует оперативного реагирования».

Ранее в России приготовились к повышению прогноза ЦБ по инфляции.