Bloomberg: ЕС рассмотрит вариант отказа от ограничений против российского СПГ

В Европейском союзе (ЕС) планируют обсудить как минимум три сценария выхода из тупика нового пакета санкций против России, одобрение которого застопорилось в последние недели. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Согласование 21-го пакета санкций приостановилось в основном из-за позиции Греции, которая выступила против инициативы по ограничению поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны европейскими компаниями.

Среди рассматриваемых вариантов — предоставление отсрочки на 24 месяца для введения ограничений, полная отмена этого пункта санкций или же аннулирование всего пакета ограничений.

Кроме того, в качестве возможного компромисса обсуждается продление действия действующих контрактов. Также может быть продлено замораживание предельных цен на газ, даже если другие предложения не будут одобрены, говорится в материале.

По информации Financial Times, шесть стран, входящих в состав Европейского союза, выступили против новых санкций в отношении России. Первое государство в списке выступает с инициативой не вводить ограничения на перевозку российского СПГ, так как данная мера способна нанести серьезный ущерб судоходным компаниям.