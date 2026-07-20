Страна БРИКС увеличила закупки российской замороженной говядины

В январе-июне 2026 года Китай купил российской замороженной говядины на 68,7 миллиона долларов. Эти данные Главного таможенного управления КНР процитировало «Интерфакс».

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Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда речь шла о 48,7 миллиона долларов, то поставки выросли в 1,4 раза. Отмечается также, что если в мае Китай потратил на российскую замороженную говядину 8,7 миллиона долларов, то в июне эта сумма выросла уже до 10,3 миллиона.

Впрочем, основным поставщиком этого вида мяса в КНР осталась другая страна БРИКС — Бразилия, которая заработала 5,1 миллиарда долларов. Австралийский импорт оценили в 1,4 миллиарда, а аргентинский — в 1,1 миллиарда.

На 1 июля средняя стоимость говядины в России выросла до 744,9 рубля за килограмм. В годовом выражении рост цены составил 15,58 процента. Таким образом, этот вид мяса подорожал больше, чем все остальные. Цена курятины выросла за год на 7,31 процента, до 243,78 рубля за килограмм, а свинины — на 1,9 процента, до 392,22 рубля.