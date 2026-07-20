Минфин России приостановил аукционы по размещению облигаций федерального займа

Минфин России временно приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Такое решение принято для содействия стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

«О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», — отметили в Минфине России.

В ведомстве уточнили, что приостановка аукционов носит временный характер.

Ранее в Центральном банке России дали оценку денежно-кредитным условиям в стране.