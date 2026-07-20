Россия оказалась на первом месте по экспорту нефти в страну НАТО

В последний месяц весны Россия экспортировала в Турцию больше 1,65 миллиона сырой нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщило НАТО.

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Таким образом РФ оказалась на первом месте среди поставщиков этой продукции на турецкий рынок. Казахстан расположился на втором месте с результатом в 515,7 тысячи тонн. Что касается США, то они заняли третье место, экспортировав в Турцию 348,9 тысячи тонн.

Отмечается, что общий импорт нефти и нефтепродуктов Турцией в мае увеличился почти на три процента в годовом выражении и достиг 4,09 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года Турция получила из России по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в общей сложности 9,6 миллиарда кубических метров газа. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поставки сократились на 4,1 процента.

Во второй половине июня Европейский союз потребовал от Турции, чтобы газ, который будет поставляться из страны в Евросоюз по новым договорам, не был российским.