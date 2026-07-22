Минфин рассказал о сроках возвращения на российский рынок госдолга

Размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) возобновится после улучшения рыночной конъюнктуры на фоне роста интереса инвесторов. Соответствующие заявления пресс-службы Минфина России по поводу сроков возвращения на рынок госдолга приводит ТАСС.

В ведомстве еще раз подтвердили сделанное ранее на этой неделе заявление о том, что аукционы по размещению ОФЗ приостановлены ради стабилизации ситуации на рынке.

«При этом значительный отложенный спрос на государственные облигации будет фактором, способствующим выполнению программы заимствований в текущем году», — подчеркнули в министерстве.

Аукционы, о которых идет речь, как правило, проводятся по средам. В конце июня Минфин с той же формулировкой «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации» объявил о решении не проводить аукционы по размещению ОФЗ. В июле по разным причинам попытки их проведения также не оказались успешными.

«Решение Минфина положительно, но это сугубо временная история. Скорее всего, уже в августе размещения возобновятся. В целом, пауза в размещениях — это адекватная мера. Тем более других инструментов поддержки рынка у Минфина нет», — пишет основатель Telegram-канала Invest Era Артем Николаев.

Он напомнил, что «Трамп и Бессент в США чисто на своих заявлениях удерживали нефть в диапазоне 90–120 долларов за баррель и не допустили роста до 150 долларов, как многие прогнозировали» и что, возможно, российским властями тоже стоило бы «хоть словесной риторикой поддержать рынок долга и ОФЗ».