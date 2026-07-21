Трамп ввел новые огромные пошлины против Канады

Администрация Дональда Трампа резко ужесточила торговую политику в отношении Канады и ввела 50-процентные пошлины на большинство товаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Под ограничения попали самые разные категории продукции — от вина и хоккейных клюшек до цемента. Американский президент подписал три исполнительных указа.

Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт из Бразилии

Издание уточняет, что в качестве юридического основания Вашингтон использовал Закон о пошлинах 1930 года, а именно статью 338. Этот почти вековой документ позволяет вводить тарифы до 50 процентов на импорт из определённых стран.

В администрации США заявили, что мера стала ответом на якобы дискриминационное отношение Канады к американским автомобилям, алкоголю и молочной продукции. Подробный перечень пострадавших товаров опубликован в информационном бюллетене Белого дома.