Reuters: ЕС хочет ввести санкции против 90 банков и 215 лиц из России

Послы стран Евросоюза пытаются достичь компромисса с Грецией, чтобы принять 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

По данным агентства, новый пакет предусматривает внесение в санкционные списки около 215 физических и юридических лиц, включая 94 финансовые организации. Почти 90 из них — российские банки, говорится в статье.

Отмечается, что главным препятствием для согласования пакета остаётся позиция Греции, которая добивается смягчения ранее согласованных ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают санкции против России абсолютно незаконными.

По его словам, санкционного предела ЕС не существует, как и предела безумия, а сами ограничения в отношении России вызывают в Евросоюзе противоречия.

В Financial Times писали, что против 21-го пакета антироссийских санкций выступили шесть стран Евросоюза. По информации газеты, Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют пересмотра мер и угрожают блокировкой.