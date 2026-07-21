Руководство МВФ одобрило новый транш для Украины

Исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине нового транша финансовой помощи, сказано в заявлении МВФ.

Средства выделяются в рамках действующей 48-месячной программы расширенного финансирования, передает РИА «Новости».

«Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы», – говорится в сообщении.

Это открывает «возможность немедленного выделения очередного транша в размере 503 млн специальных прав заимствования, или около 690 млн долларов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев договорился о выделении очередного кредитного транша МВФ на 690 млн долларов в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования.

Ранее Международный валютный фонд ранее отложил предоставление Украине почти 700 млн долларов, ожидавшихся в начале лета.

Совет исполнительных директоров фонда в феврале одобрил четырехлетнюю кредитную программу помощи Украине на 8,1 млрд долларов.