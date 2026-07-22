Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 2,76%, до 2 136,11 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,86%, до 857,49 пункта. Курс юаня снизился на 5 копеек, до 11,54 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня стартовал неубедительно, но начавшуюся было фиксацию прибыли пришлось отменить - бенчмарк взмыл выше 2 100 пунктов на фоне геополитических новостей и роста сырьевых котировок", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рынок акций

Лидерами роста, по данным ФГ "Финам", стали акции "Фармсинтеза" (+17,7%), "Генетико" (+17,1%), "Распадской" (+7,7%), "Полюса" (+7,1%), "Селигдара" (+6,6%), "Газпрома" (+5,1%), "Роснефти" (+4,9%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (+4,8%).

Лидерами снижения стали бумаги "Соллерса" (-12%), "Самолета" (-7,3%), Ozon (-5,1%) и "Алросы" (-3,3%).

Прогноз на 23 июля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на четверг - 2 020 - 2 150 пунктов. Ожидания по курсу рубля до конца недели: 77-79 рублей за доллар и 11,4-11,7 рубля за юань.

Как считают в Freedom Global, в четверг индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2 000 - 2 100 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня составляет 77-79 рублей, 88-90 рублей и 11,4-11,9 рубля соответственно.

В "Цифра брокере" отметили, что поддержку рынку оказывают перепроданность предыдущих дней и позитивная динамика на рынке облигаций. По оценке аналитиков, технический импульс сохраняется, и индекс Мосбиржи может продолжить восстановление в направлении 2 178 пунктов. На валютном рынке в ближайшие дни ожидается сохранение диапазонов 11,4-11,7 рубля за юань, 77-79 рублей за доллар США и 88-90 рублей за евро.