Глава Нацбанка Чехии предостерег от быстрого перехода страны на евро

Председатель Чешского национального банка Алеш Михл предостерег от слишком быстрого вступления его республики в еврозону. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Глава финансового регулятора критически оценивает идеи президента Чехии Петра Павела и премьер-министра Андрея Бабиша в финансово-экономической сфере. Они, как он полагает, являются несвоевременными. Михл отверг их призывы к снижению Нацбанком процентной ставки и скорейшему переходу страны в расчеты на евро.

Михл отметил, что недавние призывы Бабиша к снижению процентной ставки противоречат усилиям Нацбанка по сдерживанию инфляции. Он также раскритиковал Павла за призывы к переходу Чехии в расчеты на евро. Ускоренный отказ от национальной валюты может, по словам главы Нацбанка, привести к росту инфляции и снижению реальных доходов жителей республики. Нацбанк должен оставаться независимым от политики и только таким образом, по его словам, данный орган сможет эффективно выполнять обязанности финансового регулятора.

Михл, находящийся на посту председателя Нацбанка с 1 июля 2022 года, выразил недавно уверенность, что до завершения срока его полномочий 30 июня 2028 года Чехия не откажется от национальной валюты и не перейдет в расчеты на евро.