В России призвали остановить продажу нефти строящей «козью морду» Венгрии

Россия должна остановить поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» после того, как новые власти страны изменили отношение к Москве. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает RTVI.

До этого министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди во время выступления на конференции «Будапештские переговоры по энергетике и безопасности» подчеркнул, что республика для возвращения доверия партнеров по Евросоюзу и НАТО должна «захлопнуть дверь перед носом у русских».

По мнению Миронова, Москва после таких слов должна «пойти навстречу господину» и перекрыть южную ветку трубопровода хотя бы из-за того, что российское сырье поставляется на венгерский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), «а оттуда топливо идет на Украину».

«Наша проблема — сократить поставки топлива для ВСУ, на которых наши "друзья" наживаются, даже еще нам козью морду строят», — возмутился депутат.

По его мнению, если Будапешт не хочет рвать с Москвой, то пусть поставляет нефтепродукты в Россию, потому что «они здесь не будут лишними».

Те же условия депутат считает нужным установить для Словакии, тоже получающей нефть по «Дружбе». Каким образом эти страны могли бы отправлять бензин в Россию, Миронов не уточнил.

Посольство Венгрии опровергло планы Будапешта пересмотра отношений с Россией

Ранее в посольстве Венгрии в Москве указали, что Будапешт не принимал решений о пересмотре экономических соглашений с Россией. Дипломаты уточнили, что заявление главы Минобороны касалось вопросов нацбезопасности и оборонной политики, в том числе мер по противодействию деятельности иностранных разведслужб.