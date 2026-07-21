Меры российского правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Об этом во вторник, 21 июля, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в некоторых регионах страны снимаются ограничения на отпуск топлива, растет число работающих АЗС, а также уменьшаются очереди.

Значительный эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов.

— Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами, — цитирует его ИС «Вести».

Тем временем ФАС вместе с территориальными органами возбудила в отношении ряда компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел и выдала 38 предупреждений из-за роста цен на топливо.

Дефицит топлива в РФ вызвал резкий скачок цен на газ

Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров тоже утверждает, что ажиотаж на автозаправочных станциях снизился. По его словам, в ближайшее время ситуация должна нормализоваться.