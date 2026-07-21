Володин анонсировал «радикальное изменение» ситуации на топливном рынке

Ситуация на топливном рынке в России в ближайшие дни начнет меняться — и в плане цены, и в плане поставок. Такое мнение на пленарном заседании 21 июля высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В этот день депутаты приняли закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. Указанные поправки были подготовлены Правительством.

«Посмотрите, буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться и в плане цены, и в плане поставок», — сказал Вячеслав Володин.

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Председатель Госдумы подчеркнул, что «топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб».