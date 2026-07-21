В Госдуме заявили о нормализации ситуации с топливом в РФ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что рынок топлива стабилизируется благодаря возобновлению продаж на бирже некоторыми НПЗ. Об этом депутат рассказал News.ru.

Депутат подчеркнул, что дефицита предложения топлива в стране нет. Главной задачей, по мнению Аксакова, остается эффективное перераспределение топлива по регионам. Биржевая торговля позволяет делать это быстрее, поскольку дает возможность любому покупателю свободно приобрести необходимый объем продукции.

Ранее крупные российские НПЗ завершили плановые и аварийные ремонты и снова начали продавать топливо на Санкт-Петербургской бирже. Отмечалось, что речь идет об НПЗ мощностью 40 миллионов тонн ежегодно.