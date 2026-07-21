Россияне резко повысили свои ожидания по инфляции

Инфляционные ожидания населения подскочили с 12,4% в июне до 14,7% в июле на фоне топливного кризиса, следует из опроса инФОМ, опубликованного ЦБ.

Показатель стал максимальным как минимум с января 2024 года. Предыдущий максимум за этот срок был в январе 2025 года — 14%. Также выросла годовая наблюдаемая инфляция, с 14,2% до 15,1%.

Ожидаемая инфляция через год среди тех, кто имеет сбережения выросла с 11% до 13%, а среди тех, кто не имеет сбережений — с 13,6% до 16,5%. Это максимальные значения как минимум с января 2024 года. Наблюдаемая инфляция значительно выросла только среди тех, кто не имеет сбережения — с 15,1% до 17,1%.

Ранее в ЦБ отмечали , что бензин — это «чувствительный товар» как для граждан, так и бизнеса, поэтому рост цен на него может повлиять на их ожидания. Влияние роста цен на бензин на инфляционные ожидания граждан там называли «важным фактором» для прогноза по ключевой ставке, который ЦБ будет обновлять на заседании совета директоров уже в эту пятницу, 24 июля.