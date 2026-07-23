Стоимость перевозки нефти из России взлетела

Увеличение числа атак на суда в российских портах Черного моря привело к резкому росту стоимости фрахта танкеров. За четыре дня она увеличилась на 10-14 процентов в зависимости от направления. Об этом со ссылкой на данные агентства Platts (входит в S&P Global) пишет «Коммерсантъ».

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Например, перевозка танкером Suezmax 140 тысяч тонн российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии подорожала до 78,6 доллара за тонну (плюс 14,6 процента к 16 июля). Цена фрахта такого же танкера для поставок нефти с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Средиземное море увеличилась на 10,4 процента, до 35,2 доллара.

Одной из причин такой динамики стала надбавка за военный риск, увеличившаяся с 16 по 20 июля на пять процентов, до 2,1 доллара. Директор по исследованиям в области танкерных перевозок в S&P Global Energy CERA Фотиос Кацулас объяснил, что продолжительность такой надбавки зависит от частоты дальнейших атак на суда и того.

Источники издания, знакомые с ситуацией, подтверждают, что проблема не столько в повышении тарифов, сколько в готовности судовладельцев в принципе ставить суда в российских черноморских портах, потому что там они могут попасть под удар беспилотников.

Впрочем, главный аналитик Gibson Shipbrokers Светлана Лобачева считает, что более сильный рост ставок возможен только в случае, если в Западной Африке или Персидском заливе вырастет спрос на танкеры. В этом случае Черное море может лишиться части тоннажа.

На этой неделе атаке подверглись три танкера на терминале в Новороссийске, из-за чего КТК пришлось приостанавливать погрузку. С 21 июля консорциум, в этом году отправлявший в среднем 1,48 миллиона баррелей в сутки, прекратил прием сырья.

В МИД Казахстана осудили атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти через КТК, назвав их посягательством на экономические интересы республики.