Мерц раскрыл, какая страна будет поставлять газ в ФРГ после разрыва с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил заинтересованность Берлина в развитии экономического партнерства с Азербайджаном на фоне прекращения поставок газа из России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, во вторник, 21 июля, глава правительства Германии провел в Берлине переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подписал декларацию о дальнейшем развитии партнерства.

Мерц признал, что Германия в последние годы была вынуждена искать новые источники импорта. Он добавил, что «в этом контексте Азербайджан играет важную роль — для нас это экономически интересная перспектива».

В подписанном сторонами документе отмечается, что Баку и Берлин нацелились на активизацию сотрудничества по вопросам глобального и регионального значения, таким «как взаимосвязанность и инфраструктура, энергетические потоки, включая газ», пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что отношения между Берлином и Баку завязались в 1996 году во время визита экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева в Германию. Тогда были заключены первые соглашения с Deutsche Bank, Siemens и Mercedes-Benz.

Структура товарооборота все эти годы оставалась ассиметричной: основу немецкого импорта из Азербайджана составляла нефть (в 2025 году Германия вошла в десятку крупнейших покупателей). Баку же закупал в ФРГ машины, оборудование, электронику и автомобили.

Ключевым событием стало подписание 18 июля 2022 года Меморандума о стратегическом партнерстве в области энергетики между Азербайджаном и Европейским союзом.

При этом, по словам экспертов, именно Германия стала одной из стран, наиболее заинтересованных в реализации положений соглашения, поскольку активно искала альтернативы российскому газу.

В 2025 году Азербайджан посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Кроме того, SOCAR и государственная немецкая компания SEFE заключили 10-летний контракт: он предусматривает постепенное увеличение поставок газа до 1,5 млрд кубометров в год.

К середине 2026 года сотрудничество между странами переросло в стратегическое партнерство, охватывающее экономику, логистику, «зеленый» переход и региональную безопасность.