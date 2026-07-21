Поставки ставропольского мороженого за границу выросли в 10 раз

Экспорт ставропольского мороженого за первые шесть месяцев 2026 года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Поставки за рубеж подскочили примерно в 10 раз, причем спрос становится более устойчивым, а объемы иностранных заказов продолжают расти. В краевом министерстве экономического развития сообщили, что за полгода за границу отправили 98 тонн холодного десерта на 730 тысяч долларов.

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В крае выпускают около 200 наименований мороженого.

Производственные мощности позволяют изготавливать до 10 тысяч тонн продукции в год. Предприятия расширяют линейку не только благодаря новым вкусам, но и за счет продуктов под разные запросы: к появившимся не так давно имбирному мороженому и кулфи добавились низколактозный продукт, кисломолочный с пробиотиком и пребиотиком, а также из стопроцентного цельного козьего молока.

Спрос растет стабильно. В 2025 году ставропольские производители отгрузили на экспорт 323,3 тонны мороженого - в 1,7 раза больше, чем в 2024-м. Основные покупатели - Южная Осетия, Казахстан, Узбекистан и Китай.

- Поддерживаем общероссийскую тенденцию продвижения местной продукции. Мы в этих вопросах всегда только в помощь - будем поддерживать производителей и выводить наши бренды на новый уровень, - заявил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

В ведомстве такую динамику объясняют несколькими причинами: расширением международных контактов, развитием переработки в регионе и поддержкой производителей. Компании участвуют в нацпроектах, в том числе "Международная кооперация и экспорт", и получают помощь из краевого бюджета по линии нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". А Фонд микрофинансирования выдает льготные займы со ставкой от одного процента годовых.

У отрасли в крае - своя история. Старейшее из действующих предприятий - пятигорское, оно работает с 1939 года. В 1943-м комбинат взорвали отступающие войска фашистской Германии. Его восстановили, модернизировали и расширили. Сегодня здесь выпускают более 100 наименований продукции, включая классические - по советским рецептам. Эскимо хладокомбината входило в пятерку лучших, по версии Роскачества, - эксперты отмечали качество взбивания, структуру, органолептические свойства и глазурь.

Добавим, что в целом ставропольская кондитерская продукция пользуется популярностью за рубежом. В 2025-м ее поставлено за границу 27 тысяч на 70 миллионов долларов, это почти на треть больше, чем в 2024-м.

- Наши шоколад, печенье, конфеты любят и покупают в 21 стране мира. Среди импортеров - Азербайджан, Грузия, Китай, Беларусь, - рассказал Антон Доронин.

Причем в крае есть как крупные кондитерские предприятия (в Грачевском и Предгорном округах и в Невинномысске), так и небольшие цеха, которые могут получить поддержку в рамках нацпроектов.

Тем временем

По словам Антона Доронина, за границу увеличились поставки и других ставропольских молочных товаров. Экспорт молока и сливок по сравнению с первым полугодием 2025-го вырос в три раза - до 37,3 тонны на 138,8 тысячи долларов. Сыр и творог прибавили в 4,8 раза - до шести тонн на 32,8 тысячи долларов. Что касается сливочного масла, то здесь прирост составил 81,7 процента. За шесть месяцев экспортировали три тонны на 28,7 тысячи долларов.