Названы последствия отказа ЦБ от снижения ключевой ставки

Сохранение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки на текущем уровне в 14,25 процента годовых может создать риски осенних банкротств. Такие последствия отказа регулятора от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) назвал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует «Интерфакс».

По мнению представителя бизнеса, решение не снижать ставку чревато риском банкротств и остановкой реализуемых инвестпроектов.

«С одной стороны, мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время. Расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться, исходя из данных "Электронного бюджета". Это как раз те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки», — отмечает Шохин.

В то же время в пользу смягчения ДКП говорят сжатие спроса при сохранении значительных платежей бизнеса по кредитам. Уже осенью накопление негативных факторов в экономике грозит компаниям банкротствами, если ставка сохранится на таком высоком уровне, предупредил глава РСПП.

Ранее начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко заявил, что появившиеся 21 июля данные о резком росте инфляционных ожиданий россиян по сути не оставляют Центробанку иного выбора, кроме сохранения ключевой ставки. По мере нормализации ситуации с топливом ожидания будут охлаждаться, но этого еще нужно дождаться, добавила главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.