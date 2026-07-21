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Минсельхоз России ограничил импорт томатов из Турции 20 тысячами тонн в год

Газета.Ru

Минсельхоз России ограничил импорт томатов из Турции объемом в 20 тысяч тонн в год, при этом совокупная квота для таких поставок увеличена на 100 тысяч тонн, до 600 тысяч тонн. Об этом свидетельствует приказ ведомства, размещенный на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Россия ограничила импорт томатов из Турции
© РИА Новости

С 1 января 2016 года Россия ограничила ввоз целого ряда турецких продуктов — это была ответная мера на инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими военно-воздушными силами (ВВС) в Сирии в конце ноября 2015 года. Запрет на помидоры отменили в ноябре 2017-го, а с мая 2018-го перестали лимитировать число компаний-экспортеров, установив при этом общую квоту на поставки в 50 тысяч тонн. В дальнейшем эту совокупную квоту постепенно повышали, и к 2023 году она достигла 500 тысяч тонн.

«Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных приложением к постановлению правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1296... классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 «Томаты свежие или охлажденные», – 600 000 тонн, но не более 20 000 тонн ежегодно», — указано в приказе Минсельхоза.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. В Россельхознадзоре объяснили это ростом выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

Ранее Россия ужесточила ограничения на ввоз товаров фурами из Эстонии.