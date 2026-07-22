В Госдуме предложили заморозить цены на социально значимые продукты

Правительству стоит обдумать субсидирование цен на 10–15 социально значимых продуктов питания, чтобы зафиксировать их на одном уровне. Такое мнение в интервью ТАСС выразил депутат Госдумы Юрий Григорьев.

По его задумке, торговые сети должны получать финансовую поддержку из бюджета, а в обмен на это брать на себя обязательство полностью остановить рост цен на товары первой необходимости. В пример Григорьев привел сахар, гречневую крупу, муку, яйца и молоко.

Парламентарий отметил, что подобный подход уже опробован в ряде регионов России. В частности, он указал на существующую практику субсидирования хлебопекарных предприятий для сдерживания стоимости хлеба.

Григорьев назвал этот региональный опыт крайне полезным и подходящим для масштабирования на всю страну в текущих экономических условиях.

Ранее в ГД предложили запустить в российских магазинах программу фудшеринга – бесплатной раздачи качественных продуктов за 2–3 дня до окончания срока годности.

Также было предложено поставить в каждом магазине "социальные полки", с помощью которых пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами могли бы бесплатно брать себе различные продукты.