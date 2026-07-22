Санкционный бунт. В Европе нарастает раскол по вопросу антироссийских санкций

Страны Европы вынуждены открыто заявлять о своем несогласии с более жесткими мерами против России. Об этом пишет издание Politico.

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Последний шанс принять пакет

В среду, 22 июля, послы стран ЕС вновь обсудят санкционный вопрос. Эта встреча станет последней перед летней паузой. Но накануне консультаций дипломатов стало понятно, что страны Евросоюза не готовы ужесточать рестрикции против России, поскольку они затрагивают ключевые экономические интересы самих европейцев, в первую очередь в энергетическом, рыбоперерабатывающем, банковском и судоходном секторах.

По данным Politico, многие положения нового 21-го пакета санкций "уже ослаблены или вовсе исключены". Пока в повестке остаются рестрикции в отношении российского банковского сектора. Речь идет об отключении десятков российских банков от системы обмена сообщениями SWIFT. Кроме того, в европейские "черные списки" будет включено более 250 россиян.

С Орбаном было непросто, без него - еще хуже

Если раньше санкционную политику Евросоюза сдерживало венгерское правительство Виктора Орбана, то после его ухода европейские столицы вынуждены сами идти наперекор Брюсселю.

"Много лет Орбан предоставлял другим столицам прикрытие для сопротивления более жестким мерам, - пишет Politico. - Теперь Будапешт больше не стоит на пути, страны ЕС вынуждены открыто отстаивать свои возражения".

"С Орбаном было непросто, - отмечают в Брюсселе. - Но он никогда не блокировал целые пакеты рестрикций".

Кто против?

Для европейских ястребов стало неожиданностью как много стран выразили несогласие с брюссельской санкционной политикой. Число несогласных с ужесточением рестрикций приближается к десяти:

- Греция выступает против запрета на поставки российского сжиженного природного газа европейскими компаниями в третьи страны.

Politico напоминает, что Афины контролируют крупнейший в мире торговый флот и обеспокоены влиянием этого решения на греческую компанию, эксплуатирующую ледокольные танкеры, экспортирующие российский СПГ.

- Мальта и Кипр сомневаются в необходимости продления на полгода заморозки потолка цен на российскую нефть в размере 44,10 доллара за баррель.

- Австрия пытается решить вопрос компенсации убытков банка Raiffeisen, вынужденного закрыть свой бизнес в России из-за санкций.

- Германия и Португалия выступают против рестрикций в отношении российской рыболовной отрасли. Речь идет о предполагаемом запрете на импорт трески, пикши и минтая.

По данным Politico, Берлин и Лиссабон уже убедили Еврокомиссию удалить этот пункт из санкционного пакета, доказав, что этот запрет приведет к росту цен и проблемам в рыбоперерабатывающей отрасли.

- Болгария отказывается вносить в санкционные списки патриарха Русской православной церкви Кирилла, такой же позиции придерживается Италия.

- Франция и Италия выступают против ужесточения визовой политики в отношении российских граждан. Изначально Еврокомиссия настаивала на резком снижении числа выдаваемых туристических виз, а также на полном запрете въезда в ЕС для участников СВО. Париж и Рим утверждают, что система определения того, на кого следует распространять действие этих ограничений, не готова к внедрению.

Простых решений больше нет

Евробюрократы сетуют на то, что у ЕС заканчиваются "простые решения" по санкциям.