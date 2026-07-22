В России оценили темпы подорожания продуктовой корзины

С начала 2026 года минимальная месячная корзина продуктов питания подорожала в России на 7,9 процента, до 8107,15 рубля. Эти данные «Руспродсоюза» процитировало ТАСС.

Самые высокие значения этого показателя зафиксировали на Чукотке и в Камчатском крае. Там минимальный набор продуктов на одного человека подорожал до 20 689,8 и 13 443,6 рубля соответственно. Наименьшие суммы продемонстрировали Мордовия — 6 461,3 и в Саратовская область — 6 624 рубля.

В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составила 9 737,4 рубля, а в Санкт-Петербурге — 9 480,6 рубля.

Как отметили в «Руспродсоюзе» при расчете учитывались 33 наименования продуктов. В их числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Стоимость потребительской корзины россиян достигла почти 9 тыс. рублей

По итогам последнего месяца весны одним из самых подешевевших социально значимых продуктов питания на российском рынке оказались куриные яйца. Их розничная стоимость снизилась в среднем на 13,5 процента. Кроме того, цены сливочного масла опустилась на 6,6 процента, а мороженой рыбы на 4,5 процента.