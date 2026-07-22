Приток иностранных инвестиций в Россию резко вырос

По итогам прошлого года приток прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию составил 25,3 млрд долларов, что в 11,5 раза превышает показатель 2024 года. Такие данные приводятся в отчете ООН, передают «Известия».

В Министерстве экономического развития связали положительную динамику с постепенным восстановлением инвестиционного климата и замещением капитала западных стран, покинувших российский рынок. В мониторинге Института им. Гайдара отмечается, что за период с 2022 по 2025 год объем инвестиций из недружественных государств сократился почти вдвое.

При этом официальные данные о структуре ПИИ с 2022 года публикуются в ограниченном объеме, уточнила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. Основными источниками капитала сейчас выступают Китай, Индия, Турция и ОАЭ, сообщил основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

СМИ: российские миллиардеры начали скупать зарубежные активы

Рост инвестиций также отражает структурные изменения, связанные с деофшоризацией. Как отметил член генерального совета «Деловой России» Андрей Глушкин, в 2025 году в российские специальные административные районы переехали еще 135 организаций. К концу года в САР было зарегистрировано 674 компании.