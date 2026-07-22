Трамп объяснил торговую войну с союзниками

Президент США Дональд Трамп выступает в защиту 50-процентных пошлин на товары из Канады, заявляя, что «мы нужны им, чтобы выжить». Премьер-министр Страны кленового листа Марк Карни говорит, что Канада «едина» перед лицом угроз, а лидеры двух стран договорились провести переговоры до того, как в следующем месяце вступят в силу пошлины.

Дональд Трамп выступил в защиту новых 50-процентных пошлин на большинство канадских товаров, заявив, что Канада не сможет выжить без поддержки США, пишет The Guardian.

В понедельник Белый дом объявил о масштабном введении импортных пошлин, которые вступят в силу в следующем месяце, что вызвало новую волну напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Оттавой.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна «едина» перед лицом таких угроз. Ранее во вторник он поговорил с Трампом.

«Канада на протяжении многих лет вела себя очень, очень жёстко по отношению к нам, и ни один другой президент ничего с этим не делал, — заявил президент США в Овальном кабинете. — Откровенно говоря, мы нужны им, чтобы выжить. Без нас они не выживут».

Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что новые пошлины введены из-за того, что Канада несправедливо дискриминирует американские автомобили, алкоголь и молочные продукты. Пошлины вступят в силу через 30 дней, так что у двух стран будет время для возможных переговоров.

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил журналистам: «Мы договорились активизировать переговоры в ближайшие недели, и я и моя команда с нетерпением этого ждём».

По словам представителей Белого дома, пошлины коснутся широкого спектра товаров, в том числе вина, хоккейных клюшек и цемента. Они также затронут товары, которые ранее были освобождены от импортных пошлин в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), пишет The Guardian.

Дональд Трамп заявил представителям прессы, что последний пакет пошлин не был введён в ответ на смог от лесных пожаров в Канаде, который на прошлой неделе распространился по всей Северной Америке.

В пятницу Трамп раскритиковал Канаду за её реакцию на непрекращающиеся лесные пожары и смог, от которого пострадали около 109 миллионов человек на Среднем Западе, в Среднеатлантических штатах и на северо-востоке.

«Ущерб невозможно подсчитать!» — возмущался Трамп в социальных сетях. «Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединённым Штатам в миллиарды долларов. Эти расходы на борьбу с загрязнением окружающей среды необходимо добавить к ПОШЛИНАМ, которые Канада уже платит».

Однако во вторник президент заявил журналистам, что его администрация рассматривает эти пошлины «отдельно» от последствий канадских пожаров.