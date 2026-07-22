Жара в Европе уничтожила урожай зерновых на миллиарды евро

Июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. Об этом со ссылкой на анализ Energy and Climate Intelligence Unit сообщает Financial Times (FT).

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Потери оценивали исходя из национальных цен на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие зерновые. Сильнее всего от потери урожая пострадали Франция и Венгрия.

Жара поразила пшеницу в критический период налива зерна в центральной и южной Франции, южной Германии, Австрии, Польше и Венгрии. В Coceral снизили прогнозы производства почти на девять миллионов тонн, в основном из-за ущерба кукурузе и пшенице.

Фермеры сталкиваются со значительными потерями урожайности, а дефицит может увеличить спрос на импорт, в том числе из Украины и Бразилии. Меньший урожай во Франции также может сократить количество пшеницы, доступной для экспорта покупателям в Северной и Западной Африке, в то время как более высокие затраты на корма, вероятно, отразятся на производителях животноводческой продукции в ближайшие месяцы, констатировали авторы.

«Это ударит по карманам фермеров, сократив их доходы и одновременно подорвав продовольственную безопасность Европы», — сказал Том Ланкастер, аналитик ECIU по земельным, продовольственным и сельскохозяйственным вопросам.

Потепление в Арктике повлияло на приход аномальной жары в Европу. Связь между этими явлениями выявил преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини. По словам специалиста, из-за потепления в Арктике воздух с юга не успевает охладиться и проникает на север.