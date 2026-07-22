Азиатские страны сократили вложения в госдолг США до минимумов

Крупнейшие держатели американских казначейских облигаций активно сокращают свои портфели. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай довел вложения до минимального уровня с 2008 года — 652,3 млрд долларов. Япония уменьшила инвестиции на 47 млрд, до 1,191 трлн долларов. Индия также снизила портфель до 181 млрд — шестилетний минимум.

Основные причины — геополитические риски и необходимость защищать национальные валюты. Война США с Ираном подняла цены на нефть, что ослабило иену и юань. Укрепившийся доллар заставил страны-импортеры топлива продавать часть активов в американской валюте для стабилизации экономики.

Стратеги банка HSBC отмечают, что рост волатильности из-за конфликта в Персидском заливе и давление на курсы валют, особенно в Азии, закономерно ведут к сокращению резервов в трежерис. Центральные банки следуют более широкой стратегии — снижению зависимости от доллара и диверсификации резервов.

Китай сокращал портфель на фоне торговых войн с Вашингтоном, геополитической перестраховки после заморозки российских резервов в 2022 году, стремления защитить юань и высоких бюджетных рисков США. Япония, по словам министра финансов Сацуки Катаямы, намерена увеличивать инвестиции в японские активы.

Индия взамен трежерис наращивает запасы золота. Объем слитков достиг 880 тонн (102 млрд долларов). Драгметалл нельзя конфисковать, и в экстремальных ситуациях его можно быстро конвертировать в средства, отмечают аналитики Bank of Baroda.

Россия, которая полтора десятилетия назад входила в десятку крупнейших держателей американского долга с рекордными 176,3 млрд, сейчас имеет в трежерис не более сотых долей процента от прежнего уровня. Основные средства переложены в золото, юани и евро. Небольшое увеличение портфеля в мае 2026 года эксперты объясняют операционными и техническими причинами, не связанными со сменой стратегии.