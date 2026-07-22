Ситуация на топливном рынке стабилизировалась, однако ценовой шок оказался достаточно ощутимым. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, Банк России может принять этот фактор во внимание при рассмотрении вопроса о ключевой ставке на заседании совета директоров, которое состоится 24 июля.

— Мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время, — заявил Шохин в беседе с ТАСС.

В Госдуме заявили о нормализации ситуации с топливом в РФ

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что меры российского правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. По его словам, в некоторых регионах страны снимаются ограничения на отпуск топлива, растет число работающих заправочных станций, а также уменьшаются очереди из автомобилей.