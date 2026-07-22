Раскрыто требование МВФ к Украине

Международный валютный фонд (МВФ) требует, чтобы на Украине начали повышать тарифы на свет и газ для населения уже с 2027 года. Об этом сообщило агентство РБК-Украина по итогам первой ревизии выполнения Киевом условий фонда для получения помощи по механизму расширенного кредитования (EFF).

Как отмечает агентство, до февраля 2027 года власти Украины должны пересмотреть действующие механизмы субсидирования тарифов для населения и затем "создать систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств". В перспективе МВФ настаивает на полном переходе к рыночному ценообразованию.

На Украине сейчас действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду для населения. При этом повышение тарифов в других категориях, где таких ограничений нет, проводилось уже не один раз. В частности, с 1 июля во многих городах пересматриваются тарифы на водоснабжение, в некоторых случаях их планируют увеличить в два и более раза. В Киеве тариф на воду для населения собираются повысить втрое. Власти Украины под давлением западных партнеров постоянно вынуждены искать новые источники самофинансирования, в том числе в сфере ЖКХ.

Западные партнеры Киева, запуская программы финансирования, требуют от него выполнения ряда так называемых структурных маяков - условий, в основном касающихся реформ и внесения определенных Западом изменений в законодательство. От выполнения этих индикаторов зависит получение Киевом очередных траншей средств по этим программам. При этом бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом.