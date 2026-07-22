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МВФ требует от Украины поднять тарифы на газ и свет

ТАССиещё 1

Международный валютный фонд (МВФ) требует, чтобы на Украине начали повышать тарифы на свет и газ для населения уже с 2027 года. Об этом сообщило агентство РБК-Украина по итогам первой ревизии выполнения Киевом условий фонда для получения помощи по механизму расширенного кредитования (EFF).

Раскрыто требование МВФ к Украине
© Global Look Press

Как отмечает агентство, до февраля 2027 года власти Украины должны пересмотреть действующие механизмы субсидирования тарифов для населения и затем "создать систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств". В перспективе МВФ настаивает на полном переходе к рыночному ценообразованию.

На Украине сейчас действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду для населения. При этом повышение тарифов в других категориях, где таких ограничений нет, проводилось уже не один раз. В частности, с 1 июля во многих городах пересматриваются тарифы на водоснабжение, в некоторых случаях их планируют увеличить в два и более раза. В Киеве тариф на воду для населения собираются повысить втрое. Власти Украины под давлением западных партнеров постоянно вынуждены искать новые источники самофинансирования, в том числе в сфере ЖКХ.

Западные партнеры Киева, запуская программы финансирования, требуют от него выполнения ряда так называемых структурных маяков - условий, в основном касающихся реформ и внесения определенных Западом изменений в законодательство. От выполнения этих индикаторов зависит получение Киевом очередных траншей средств по этим программам. При этом бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом.