Экспорт нефти оказался под угрозой из-за морской блокады Саудовской Аравии

Утром 21 июля цена на нефть Brent выросла до 88,45 доллара за баррель после заявления хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии, сообщают «Известия». На данный момент стоимость превысила 93 доллара за баррель. В конце июня баррель стоил 72,92 доллара. Угроза перекрытия ключевых маршрутов поставок усиливает напряженность на рынке.

Военный представитель хуситского движения Яхья Сариа 20 июля объявил о блокаде королевства, причиной назвав «осаду» Йемена со стороны Эр-Рияда. Заявление стало новым витком эскалации после обмена ударами 13 июля.

Для Саудовской Аравии блокада грозит перекрытием ключевого маршрута поставок нефти через порт Янбу на Красном море. По этому пути, включая трубопровод East-West, королевство направляет около 70% экспорта сырья в Индию, Китай и страны Азии. Потери могут составить до 2,5 млн баррелей в день.

Хуситы пригрозили атаковать не только портовую инфраструктуру Саудовской Аравии, но и все суда, заходящие в ее порты. Группировка заявила, что не будет определять принадлежность груза — решающим фактором станет сам факт захода. Это создает угрозу для судоходства в Красном море и может привести к перебоям в международной логистике, усугубляя дефицит на фоне закрытого Ормузского пролива.

В США стоимость бензина превысила $4 за галлон, что усиливает давление на власти. Европейский центробанк может пересмотреть ставки на заседании 23 июля. Снижение трафика через Суэцкий канал ударит по Египту, который с октября 2023 года потерял $9 млрд доходов от судоходства. Часть компаний уже направляет суда в обход Африки, удлиняя маршрут на две недели и увеличивая расходы, говорится в материале.