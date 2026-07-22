Лавров оценил шансы возобновления зерновой сделки

Россия не получала никаких предложений по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

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С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН, его слова приводит РИА Новости.

«На вопрос о черноморской инициативе ответ короткий — никаких предложений не было» — заявил глава внешнеполитического ведомства по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.

Лавров также оценил роль Организации объединенных наций (ООН) в реализации зерновой сделки. По его словам, организация сыграла не очень «благовидную роль» в черноморской инициативе, поскольку она исполнялась односторонне и в интересах Украины.