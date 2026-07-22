Власти РФ начнут контролировать рост цен на продукты. Что нужно знать

C 1 января 2027 года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения - от производителя или импортера до прилавка. Правительственный закон на эту тему приняла Госдума.

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Согласно документу, будет происходить "фиксация их значений на каждом этапе для проведения анализа и выявления резкого роста цен, анализа причин такого роста". Этим займутся органы исполнительной власти, которые обладают необходимыми полномочиями для применения мер в ответ на повышение цен. Перечень таких органов утвердит правительство РФ.

Информацию о продавцах и поставщиках продовольствия контролеры будут получать от Федеральной налоговой службы. Кроме того, им будут доступны сведения об объемах реализации товаров, доходах участников рынка и непосредственно о ценах. Кабмин утвердит и перечень продовольственных товаров, в отношении которых органы власти получат указанную информацию.

Замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов уточнил депутатам, что речь о сведениях, которые содержат налоговую тайну и "находятся в контрольно-кассовой технике". По его словам, власти хотят своевременно реагировать на подорожание продуктов питания для принятия оперативных мер по сдерживанию цен на них. "Получение оперативной и достоверной информации необходимо в целях пресечения недобросовестного поведения участников рынка, - заявил он, - а также для принятия мер таможенно-тарифного регулирования, контроля за ценами на продовольственные товары".

Какие продукты будут мониторить? Отвечая на этот вопрос депутатов, Чекушов напомнил, что это еще предстоит определить кабмину, однако ясно, что социально значимые продтовары туда войдут. Их перечень закреплен. Это: мясо (говядина, свинина, баранина); куры (кроме окорочков); мороженая рыба; сливочное и подсолнечное масло; молоко и яйца; сахар и соль; чай черный байховый; пшеничная мука и хлеб (ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки); крупы (рис, пшено, гречка-ядрица) и макароны; картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь; яблоки. Конечно, правительство может этот список своим решением дополнить.

"У правительства есть полномочия по ограничению наценок на товары, которые относятся к перечню социально значимых, - напомнил замглавы Минпромторга. - Для того, чтобы принимать такие решения, как раз мы и хотели бы обладать полной информацией о цепочке ценообразования - от ноля до прилавка".

Комментарии депутатов

Важность закона в том, что впервые будет организован сквозной мониторинг всей цепочки движения товаров, объяснил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов. Он подчеркнул, что новшество позволит отслеживать не только конечные розничные цены, но и выявлять причины, факторы их формирования, сезонность, удорожание сырья, логистику, а также этапы, на которых формируются необоснованно высокие торговые наценки.

"Рост цен на продукты питания - одна из самых чувствительных тем для наших граждан. Но до сих пор регуляторы работали вслепую, опираясь на средние статистические данные, которые часто не отражали реальную картину на местах, - заявил "РГ" зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. - Охват всей цепочки позволит увидеть, где именно происходит необоснованное завышение цен - на этапе производства, оптовой продажи или в рознице".

Парламентарий уверен, что это не вмешательство в коммерческую тайну, а контролируемый и защищенный законом механизм, позволяющий видеть объективную картину ценообразования. Вся полученная информация будет использоваться исключительно для целей мониторинга и анализа и не подлежит разглашению, подчеркнул он.

"В состав таких сведений войдут цены контрактов, объемы продаж, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов, - заявил "РГ" член того же комитета Сергей Чижов. - ФНС обладает подобной информацией благодаря доступу к налоговым декларациям, бухгалтерской отчетности, аудиторским заключениям о консолидированной финансовой отчетности".

Поскольку до сих пор подобная информация составляла налоговую тайну, возникла необходимость принять и второй закон - об охране режима налоговой тайны (этот документ - тоже в повестке Госдумы).