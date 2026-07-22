Евросоюз нарастил закупки российского сжиженного природного газа до рекордного уровня, одновременно готовясь к введению эмбарго на его поставки. В первой половине 2026 года импорт СПГ из РФ вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 11,4 до 13,4 млрд кубометров, передает РИА Новости.

Европейцы фактически выкупили весь газ с завода «Ямал СПГ», тогда как поставки из других стран, не включая США и Россию, сократились с 16 до 10 млрд кубов, сообщает Open Oil Market, говорится в материале.

Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, введенный с 26 апреля 2026 года, не повлиял на объемы — рынок переориентировался на долгосрочные соглашения. Однако с 1 января 2027 года вступает в силу полное эмбарго, которое затронет любые поставки. Эксперты отмечают, что вводить такие ограничения в разгар отопительного сезона — рискованное решение, особенно на фоне перекрытия Ормузского пролива и новых угроз судоходству в Красном море.

Европейские компании не успевают заполнить подземные хранилища газа к зиме. Обычный показатель в 90% к ноябрю вряд ли будет достигнут. Из-за роста цен весной компании откладывали закупки в надежде на стабилизацию, но конфликт на Ближнем Востоке затянулся, и стоимость газа превысила 700 долларов за тысячу кубометров. Теперь даже при активных закупках физически не хватит времени для восполнения запасов.

Отказ от российского СПГ, по мнению аналитиков, нанесет удар по экономике ЕС или даже «добьет» ее. Зимой рынок столкнется с дефицитом, а цены могут превысить 1000 долларов. Это приведет к снижению спроса, переходу на уголь и деиндустриализации, что уже наблюдалось в 2023 году.